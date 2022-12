Auf Landstrasse in Otelfingen – Autofahrer baut Unfall und haut ab Trotz Gegenverkehr hat ein Unbekannter am Mittwoch in Otelfingen mehrere Autos überholt. Dabei streifte er ein Fahrzeug und verletzte einen 40-jährigen Lenker.

Bei einem Unfall in Otelfingen hat sich am Mittwochabend ein 40-jähriger Mann verletzt. Foto: PD

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ging bei der Verkehrsleitzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich ausgangs Otelfingen auf der Landstrasse ein Auto überschlagen habe. Wie die Polizei mitteilt, haben die Rettungskräfte vor Ort einen leicht verletzten 40-jährigen Autofahrer gefunden. Dieser habe mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gebracht werden müssen.

Gemäss ersten Erkenntnissen hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug bereits in Otelfingen zwei Autos trotz Gegenverkehr überholt. Beim Dorfausgang setzte der Lenker zu einem weiteren Überholmanöver an, wobei er ein in gleicher Richtung fahrendes Auto streifte. Dieses kam rechtsseitig von der Strasse ab, prallte gegen einen Betonsockel und blieb auf dem Dach liegen. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Buchs fort.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Unteres Furttal und Otelfingen, die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland sowie ein Rettungswagen vom Limmattalspital im Einsatz.

zim

