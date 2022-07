Verfolgungsjagd endet vor Gericht – Autofahrer entkommt auf filmreifer Flucht mehrmals der Polizei Ein Mann aus dem Unterland flüchtete waghalsig vor einer Polizeikontrolle. Vor Gericht hatte der Beschuldigte keine Erklärung für seine Tat. Thomas Mathis

Die Kantonspolizei verfolgte im März 2020 einen Autofahrer, der quer durchs Unterland flüchtete. Foto: Kantonspolizei Zürich

Das Drehbuch eines Actionfilms hätte nicht spannender sein können. Doch es ging am Dienstag vor dem Bezirksgericht Bülach in keinster Weise um ein Skript für einen Hollywoodstreifen, sondern um eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Darin ist minutiös festgehalten, was sich im März 2020 kurz vor dem Lockdown im Unterland abgespielt hatte. Demnach lieferte sich ein Schweizer aus der Region eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, wobei er den Einsatzkräften mehrmals entkam.