Fahrerflucht in Watt – Autofahrer fährt E-Biker um und danach einfach weiter Am vergangenen Donnerstag ereignete sich in Watt (Gemeinde Regensdorf) ein Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfallort in Watt. Kapo Zürich

Kurz nach 12 Uhr meldete sich ein Fahrradfahrer bei der Polizei und gab an, auf der Dorfstrasse in Richtung Niederhasli unterwegs gewesen zu sein. Dabei sei er Höhe Einmündung Tannholzstrasse von einem weissen Pick-up mit Anhänger überholt und durch diesen touchiert worden. Der Velofahrer sei daraufhin gestürzt, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Der Mann im Pick-up sei ohne anzuhalten einfach weitergefahren.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher, wahrscheinlich ein weisser Pick-up mit Anhänger, machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrspolizeilicher Einsatzdienst, Telefon 058 648 43 30, in Verbindung zu setzen.

mcp