Hintergründe noch unklar – Autofahrer rast in Trier durch Fussgängerzone – zwei Tote In der Fussgängerzone in der deutschen Stadt Trier hat ein Automobilist mehrere Personen verletzt, zwei von ihnen starben. Der Oberbürgermeister geht von einer Amok-Tat aus. SDA/sho UPDATE FOLGT

Der Hintergrund sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Foto: NurPhoto / Getty Images

In einer Fussgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit.

Der Hintergrund sei unklar, sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben in der Fussgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen», sagte er. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich weiterhin zu meiden.

Gegenüber Journalisten bezeichnete der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Lenker des Geländewagens als «Amok-Fahrer». Es gebe mindestens zwei gesicherte Tote und 15 bis schwerverletzte Personen. Man versuche jetzt erst einmal, die Menschen zu retten, so Leibe. Aus der ganzen Region seien Rettungskräfte im Einsatz.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte nach Angaben des SWR Journalisten vor Ort, es handele sich um einen Amok-Fall.