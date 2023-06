Schnellfahrer in Dällikon – Autofahrer rast mit 145 km/h in Polizeikontrolle Bei einer Kontrolle im Ausserortsbereich hat die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagabend einen 32-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 21.20 Uhr passierte ein 32-jähriger Automobilist am Donnerstag die von der Kantonspolizei Zürich eingerichtete Messstelle an der Dänikerstrasse in Dällikon. Er war mit einer Geschwindigkeit von netto 145 km/h unterwegs. Der Lenker überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit – nach Abzug der Toleranz – um 61 km/h.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wird wegen der Begehung eines Raserdelikts bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Portugiesen eröffnet. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen.

