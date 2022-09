Unfall in Bülach – Autofahrerin rammt Velofahrer und verletzt ihn schwer Am Donnerstagabend ereignete sich bei der Autobahneinfahrt Bülach-West eine Kollision. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle in Bülach. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin auf der Badenerstrasse von Bülach herkommend in Richtung Kreisverkehrsplatz. Von dort aus bog sie zur Autobahneinfahrt A51 in Bülach-West auf die Fahrbahn Zürich ein. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Fahrradfahrer, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Velofahrer hatte die Strasse nach bisherigen Erkenntnissen von Höri herkommend überquert. Durch den Anprall und den nachfolgenden Sturz wurde der 28-Jährige schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Blut- und Urinprobe für Velofahrer

Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Untersuchungen aufgenommen. Beim Velofahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, wie die Polizei weiter schreibt.



Wegen des Unfalls musste der Verkehrskreisel bis 23.45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Verkehrsgruppe der Stützpunktfeuerwehr Bülach, ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.

mps

