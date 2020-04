Verkehrsunfall nach Irrfahrt auf Autobahnbaustelle in Wülflingen – Autofahrerin verletzt sich schwer Eine 65-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Selbstunfall vor der Autobahn-Ausfahrt Winterthur-Wülflingen schwer verletzt. Sie durchbrach eine Baustellenschranke und prallte gegen einen Container.

Eine Frau durchbrach mit ihrem Auto die Absperrung einer Autobahnbaustelle und prallte gegen einen Container. Kapo ZH

In der Nacht auf Donnerstag hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall in Wülflingen schwere Verletzungen zugezogen. Kurz vor Mitternacht fuhr die 65-jährige Frau mit ihrem Auto auf der A1 Richtung Zürich. Vor der Ausfahrt Winterthur- Wülflingen, beim Beginn einer Baustelle, geriet sie aus zurzeit nicht geklärten Gründen linksseitig auf die mit Baken abgesperrte Baustellenspur. Auf dieser setzte sie ihre Fahrt rund einen Kilometer fort und prallte schliesslich in einen aufgestellten Baustellencontainer. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Nach der Bergung durch die Feuerwehr und die Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde sie mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Container sowie an der Baustelleneinrichtung entstand erheblicher Sachschaden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Bei der Lenkerin wurde ein Blut- und Urinprobe angeordnet.

Autobahneinfahrt gesperrt

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, ein Ambulanzteam und ein Notarzt des Spitals Winterthur sowie Mitarbeiter des Nationalstrassenunterhalts im Einsatz.

Wegen des Unfalls musste die Einfahrt Winterthur-Wülflingen sowie der betroffene Autobahnabschnitt Richtung Zürich während rund zwei Stunden gesperrt werden.

( far )