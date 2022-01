Lukrative Auktionen von Kontrollschildern – Autofans zahlten Millionen für tiefe ZH-Nummern Hier gibts keine Krise: Fahrzeugliebhaber haben im zweiten Pandemiejahr über fünf Millionen Franken für Blechschilder bezahlt. Das ist Rekord. Pascal Unternährer

Hie und da sieht man in der Stadt Zürich dreistellige Autonummern. Foto: pu

Trotz oder wegen der Pandemie? Die Liebhaber – Frauen sind mutmasslich in der Minderzahl – von tiefen oder speziellen Zahlen auf Autokontrollschildern waren vergangenes Jahr bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Die Versteigerungen von gesuchten drei-, vier- oder fünfstelligen Nummern sowie Schnapszahlen auf den Schildern haben im Jahr 2021 die Rekordsumme von insgesamt 5’115’160 Franken in die Zürcher Staatskasse gespült.

Dies gab das Strassenverkehrsamt am Montag auf Anfrage bekannt. Damit ist der Rekord vom Vorjahr gebrochen, als nicht ganz fünf Millionen Franken eingingen. Der Ertrag ist doppelt so hoch wie früher.