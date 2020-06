Filmnächte in Dietlikon – Autokino geht in die Verlängerung Das temporäre Drive-in-Autokino auf dem Jumbo-Parkplatz in Dietlikon darf noch bis zum 5. Juli Filme zeigen.

Das Autokino in Dietlikon kann noch bis am 5. Juli Filme auf dem Jumboparkplatz zeigen. Foto: Christian Merz

Die Filmnächte in Dietlikon gehen weiter. Wie Initiant Mika Steinmann mitteilt, hat er eine dreiwöchige Verlängerung für sein temporäres Drive-in-Autokino auf dem Jumbo-Parkplatz in Dietlikon erhalten. Noch bis am 5. Juli dürfen dort Filme gezeigt werden, dies jeweils am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag nach Ladenschluss über die Grossleinwand.

Steinmann spielte mit dem Gedanken, während der Sommerferien allenfalls an einem anderen Standort sein Drive-in-Autokino noch einmal durchzuführen. Er habe nach genauer Beurteilung der Veranstaltungssituation von Openair-Kinos, weiteren Autokinos und kleineren Filmfestivals aber beschlossen, das Autokino am jetzigen Ort weiterzuführen.

