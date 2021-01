Schwierige Verhaftung in Winterthur – Autoknacker beisst Polizisten in den Arm Ein Autoeinbrecher hat am Mittwoch auf der Polizeiwache einen Winterthurer Stadtpolizisten in den Arm gebissen. Martin Steinegger

Mit einem besonders wehrhaften Kriminellen hatte es die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch zu tun. Foto: pd/Stadtpolizei Winterthur

Ein 24-jähriger Algerier hat am Mittwoch die Stadtpolizei Winterthur auf Trab gehalten – und zwar gleich

in mehrfacher Weise.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, meldete sich an diesem Tag kurz vor 21.30 Uhr ein Automobilist aus der Innenstadt. Er habe soeben einen Mann überrascht, der sein Fahrzeug aufgebrochen habe und nun geflüchtet sei. Mehrere Patrouillen rückten daraufhin aus. Gemäss ersten Erkenntnissen parkierte der Autobesitzer sein Fahrzeug in einer Tiefgarage, entlud es dort und brachte die Gegenstände in seine Wohnung.

Als er zurückkehrte, traf er auf einen Mann, der sein Fahrzeug aufgebrochen hatte und es durchwühlte. Es kam zu einem Handgemenge, wobei der ertappte Täter den Autobesitzer mit einem Messer bedrohte und anschliessend in Richtung Bahnhof Winterthur flüchtete.

Wenig kooperativ auf der Wache

Die Stadtpolizei Winterthur leitete eine Fahndung ein, die nach kurzer Zeit erfolgreich war: Eine Patrouille sichtete den Tatverdächtigen in einer abfahrbereiten S-Bahn und konnte diesen nach einem kurzen Fluchtversuch zu Fuss anhalten und verhaften.

Bei den folgenden Abklärungen habe sich der Täter wenig kooperativ gezeigt, teilt die Stadtpolizei weiter mit. Auf der Wache biss der Mann einen Polizisten in den Arm. Das mutmassliche Deliktsgut des Fahrzeugeinbruchs konnte sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass der 24-jährige Algerier im Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsuchende in Urdorf wohnt. Er wird wegen Einbruchdiebstahls, Drohung sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Des Weiteren hielt sich der Mann unerlaubterweise in Winterthur auf, wodurch er gegen eine Massnahme des Migrationsamts verstiess.