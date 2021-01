20- und 28-jähriger Schweizer – Autoknacker waren im ganzen Kanton unterwegs Zwei Männer, die im März vergangenen Jahres in Winterthur einen Passanten beraubten, sind für weitere Verbrechen verantwortlich. Dies hat die Polizei in ihren Ermittlungen herausgefunden. Die Deliktsumme beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Die Diebe knackten rund 30 Autos in verschiedenen Bezirken im Kanton. Symbolfoto: Pixabay

Anfang März 2020 überfielen zwei Männer in Winterthur einen Passanten und raubten ihm Bankkarten und Bargeld. Rund eine Stunde später machten zwei Männer am Hauptbahnhof Zürich im Rahmen einer Kontrolle gegenüber Polizisten falsche Angaben zu ihren Personalien und trugen Bankkarten bei sich, die nicht auf ihren Namen lauteten. Erste Abklärungen ergaben, dass es sich dabei um die zuvor in Winterthur geraubten Karten handelte. Die beiden Schweizer im Alter von 20 und 28 Jahren konnten verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt werden.

Rund 30 Fahrzeugeinbrüche

In der Folge wurde die Kantonspolizei durch die Staatsanwaltschaft mit den weiteren Ermittlungen gegen die beiden Männer beauftragt. Dabei sollte geprüft werden, ob diese für weitere Delikte infrage kommen. Zusammen mit dem Institut für Rechtsmedizin Zürich und dem Forensischen Institut Zürich werteten die Polizisten DNA- und weitere Spuren aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Auswertungen führten zu rund 30 Fahrzeugeinbrüchen und Diebstählen aus Personenwagen in den Bezirken Hinwil, Horgen, Meilen und Pfäffikon sowie in den Schwyzer Bezirken Höfe und March, mit welchen die beiden Männer in Verbindung gebracht werden konnten. Die beiden Männer zeigten sich teilweise geständig. Neben den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen und den Diebstählen von Bargeld, Wertgegenständen und Bank- oder Kreditkarten sollen sie in der Folge zusätzlich die Karten belastet haben und begingen dadurch noch weitere Straftaten.

Gesamthaft sollen die beiden Schweizer Deliktsgut im Umfang von rund 28‘500 Franken erbeutet und Sachschäden in der Höhe von etwa 26‘000 Franken angerichtet haben. Die Strafuntersuchung wird durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

mcp