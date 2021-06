Unfall in Mönchaltorf – Autolenker prallt in Baum und stirbt Am Dienstagmorgen kommt ein Mann in Mönchaltorf von der Strasse ab. Die Riedikerstrasse war in der Folge vier Stunden gesperrt.

Warum der Autolenker von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Foto: BRK News

Am Dienstagmorgen verunfallte in Mönchaltorf ein Autolenker tödlich. Er kam von der Strasse ab und fuhr direkt auf einen Baum.

Gegen 9.15 Uhr war der 38-jährige Mann in seinem Personenwagen auf der Riedikerstrasse Richtung Mönchaltorf unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sein Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand. In der Folge fuhr er frontal in einen Baum. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Aufgrund des Unfalls musste die Riedikerstrasse während rund vier Stunden für den gesamten Verkehr beidseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

ema

