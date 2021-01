150 Personen verzeigt – Kantonspolizei löst Autoposer-Treffen mit 57 Fahrzeugen auf Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Grafstal ein illegales Treffen von Autoposern aufgelöst. Sechs Fahrzeuge wurden wegen illegalem Tuning stillgelegt.

Die Autoposer fuhren mit mit 57 Fahrzeugen vor. Kantonspolizei Zürich

Aufgrund eines Hinweises überprüften die Polizisten während mehreren Stunden in Grafstal 57 Fahrzeuge und rund 150 Personen. Autoposer hatten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem abgelegenen Parkplatz getroffen. Die Teilnehmer reisten aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz an. Sechs Fahrzeuge mussten wegen vermeidbarem Lärm beziehungsweise mit nicht vorschriftgemässen Auspuffanlangen stillgelegt werden. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Rund ein Dutzend Lenker wurden wegen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug verzeigt. Zudem werden die rund 150 Frauen und Männer wegen Verstosses gegen die Covid-Verordnung angezeigt. Bei den Lenkern der stillgelegten Fahrzeuge handelt es sich um Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Sie stammen aus der Schweiz, Italien und dem Kosovo.

mps