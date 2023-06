Nürensdorf–Oberembrach – Autos dürfen bis Ende Juli nicht mehr durchs Eigental fahren Das Eigental ist für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für zwei Monate gehört das Tal samt Strasse den Amphibien.

Wer mit dem Auto von Nürensdorf nach Oberembrach will, muss das Eigental jetzt meiden. Ab 1. Juni 2023 bis und mit 31. Juli 2023 ist die Strassenverbindung für den motorisierten Verkehr dauernd gesperrt. Die Sperrung gilt Tag und Nacht. Wie die Stadt Kloten aktuell mitteilt, wird das Fahrverbot auf der Eigentalstrasse wie gehabt mit einer automatischen Verkehrsüberwachung kontrolliert. Die Warnung wird in der Mitteilung gleich mitgeliefert: «Aus- und Einfahrten über die Eigentalstrasse werden mit Bussen geahndet.» Fahrräder, dazu zählen auch langsame E-Bike bis 25 km/h (max. 500 Watt) dürfen die gesperrte Eigentalstrasse befahren. Die Sperrung erfolgt unter der Leitung der Stadt Kloten. Daran beteiligt sind auch die Fachstelle Naturschutz der Baudirektion Kanton Zürich und die Gemeinde Nürensdorf.

Das Eigental ist eines der bedeutendsten Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Kanton Zürich und beherbergt eine sehr grosse Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Im Sommer wandern die jungen Amphibien in riesiger Zahl vom Laichgewässer in ihre Landlebensräume. Von der Verkehrsberuhigung profitieren daneben aber auch zahlreiche andere Arten wie Brutvögel, Schmetterlinge, Libellen oder Heuschrecken, die in diesen Monaten ihre «hohe Zeit» haben.

