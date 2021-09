Unfall in Kloten – Autos kollidieren frontal – zwei Schwerverletzte Bei einem Verkehrsunfall haben sich am Freitagmorgen zwei Personen in Kloten schwere Verletzungen zugezogen. Einer der Lenker war auf die Gegenfahrbahn geraten.

An den Autos entstand Totalschaden, die Strasse blieb während Stunden gesperrt. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich

Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der Lufingerstrasse in Kloten gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr kurz nach 7.30 Uhr ein 19-jähriger Mann mit einem Personenwagen von Embrach her Richtung Kloten. In einer leichten Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto, an dessen Steuer ein 57-jähriger Lenker sass.

Beide Lenker ins Spital gebracht

Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten nach einer Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in Spitäler gefahren werden. Wegen des Unfalls blieb die Lufingerstrasse für rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren signalisierten eine Umleitung.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Kloten und Embrachertal, je ein Rettungswagen von Schutz & Rettung sowie des Rettungsdienstes / Spital Bülach und eine Patrouille der Stadtpolizei Kloten im Einsatz.

