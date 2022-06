Auto Bülach eröffnet – Autos mit viel Elektro und langen Lieferfristen Die Unterländer Automobilmesse in Bülach hat am Freitag ihre Pforten geöffnet – und setzt voll auf Elektro. Der ideale Zeitpunkt für einen Autokauf ist allerdings nicht jetzt. Florian Schaer

Schon für jede Marke vier aktuelle Modelle aufzutreiben, war für die Aussteller eine Herausforderung. Foto: Christian Merz

Das Unterland weist eine hohe Dichte an Markengaragen auf. Nicht zuletzt deshalb verfügt die Region mit der Auto Bülach bereits seit 1984 über ihre eigene, jeweils durchaus gut besuchte Automobilmesse. Es mag den hohen Aussentemperaturen (31 Grad) und dem frühen Beginn (14 Uhr) geschuldet sein, dass am Freitag nicht schon in der ersten Minute die grossen Besucherströme in der Stadthalle zu verzeichnen waren. Doch die 2022er-Edition ist auch sonst besonders: Die Anschaffung eines neuen Autos war in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich günstiger als gerade im Moment.