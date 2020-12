Verkehrsunfall in Rüdingen – Autos nach Kollision beschädigt In Rüdingen sind am Mittwochnachmittag nach einer Kollision zwei Autos stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Foto: PD, Polizei Schaffhausen

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, kam es an der Verzweigung Nackerstrasse / Rafzerstrasse in Rüdlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Ein 50-jähriger Personenwagenlenker beabsichtigte, von der Nackerstrasse herkommend, nach rechts in Richtung Rafz einzubiegen. Beim Abbiegen in die Hauptstrasse übersah er die von links heranfahrende und vortrittsberechtigte 63-jährige Personenwagenlenkerin. Dabei ereignete sich eine seitlich-frontale Kollision, teilt die Polizei Schaffhausen mit. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch private Bergungsfirmen abtransportiert werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

far