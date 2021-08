Hyundai-Tochter Genesis - «Autos sind nur das Mittel zum Zweck»

Asiatische Premiummarken tun sich in Europa schwer. Infiniti hat längst aufgegeben, Lexus hält sich dank Hybridtechnik von Toyota. Und nun will die Hyundai-Tochter Genesis Europa erobern. Ein Gespräch mit dem General Manager Piergiorgio Cecco.

Piergiorgio Cecco, nach 3 Jahren bei Ferrari und 15 Jahren bei Maserati in verschiedenen Positionen haben Sie die Italiener 2020 als General Manager für die Schweiz, Österreich und Deutschland verlassen. Hatten Sie genug vom Automobilbusiness?

Nein, ich bin ein Petrolhead. Für mich ist mein Job auch mein Hobby. In den vergangenen 26 Jahren habe ich die klassische Vertriebsstruktur im In- und Ausland in allen Facetten erlebt – bei Ford, BMW, Ferrari und Maserati. Doch vor zwei Jahren sah ich mich gezwungen, meinen geliebten Job an den Nagel zu hängen.