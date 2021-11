Interview mit Soziologe - «Autos! Was für ein Schwachsinn. Als ob das zukunftsfähig wäre»

«Autos! Was für ein Schwachsinn. Als ob das zukunftsfähig wäre»

Ihr neues Buch heisst: «Nachruf auf mich selbst». Es ist ein Plädoyer dafür, mit etwas aufhören zu können, Dinge sein zu lassen, die nicht mehr richtig passen. Was gab den Ausschlag für dieses Thema?

Ich beschäftige mich ja viel mit Nachhaltigkeit, Klimapolitik und all diesen Dingen und denke schon lange darüber nach, dass wir in einer Kultur leben, die getrieben ist von einem Konzept der Unendlichkeit, dem unerschütterlichen Glauben daran, dass alles für immer so weitergeht. Diese Kultur ist sehr erfolgreich. Aber wenn man es mit Endlichkeitsproblemen zu tun hat, ist es nicht ideal, keine Vorstellung von Endlichkeit zu haben. Und die Themen, die aus meiner Sicht das 21. Jahrhundert bestimmen – Artensterben, Klimawandel und alle anderen ökologischen Probleme – sind Endlichkeitsprobleme. Wenn die Insekten weg sind, sind sie weg. Und wir auch. Ganz einfach.