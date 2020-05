Unfall in Eglisau – Autounfall fordert das Leben einer trächtigen Kuhmutter Ein Autolenker kam in Eglisau von der Strasse ab und raste in ein Tränkefass. Die trächtige fünfjährige Kuh Mirta verendete noch vor Ort. Sharon Saameli

Rund 100 Kühe leben auf dem Eglisauer Hof von Niklaus und Corinne Bischof. (Themenbild) Urs Jaudas

In alter Familientradition führen Niklaus Bischof und Corine Schmucki in Eglisau einen Milchviehbetrieb. 1957 hatte Bischofs Vater den Hof aufgebaut, den er 1982 übernahm. «Ich habe mein ganzes Leben in diesen Hof investiert», erzählt der Bauer, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Heute sind rund 100 Tiere – inklusive Kälbchen – im Betrieb zu Hause.