Jetzt ist es raus – Bachelorette Yuliya aus Bülach schenkt Yuri die letzte Rose Acht Wochen lang fieberte die «Bachelorette»-Community mit. Jetzt steht fest: Yuliya Benza aus Bülach entschied sich für Yuri. Martin Liebrich

Jetzt steht es fest: Yuri hat die letzte Rose erhalten. Ob er und Yuliya noch ein Paar sind, wird allerdings erst nächste Woche bekannt. Foto: CH Media (zvg)

Yuri Natale, der bodenständige Installateur aus Domat/Ems GR, hat ihr Herz erobert. Am Montagabend sah das Fernsehpublikum auf 3+, wie die 28-jährige Bülacherin mit Unternehmen in Dübendorf dem 27-jährigen Bündner die entdornte letzte Rose in die Hand drückte. Acht Fernsehwochen lang und immer montags fand das Buhlen um das Herz der Singlefrau statt. 17 Männer aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland gingen an den Start, um in Thailand die Schweizerin mit ukrainischen Wurzeln zu beeindrucken. Vor einer Traumkulisse stürzten sich die Jungs von Klippen oder ruderten «um ihr Leben». Sie kämpften mit Muskelkraft und mit fiesen Tricks. Um Yuliya zu erobern, knabberten sie sogar, bis kurz vorm Erbrechen, an den haarigen Beinen gerösteter Vogelspinnen. In der Finalsendung liessen sie sich eine kapitale Würgeschlange namens Sunita um den Hals wickeln, die ihnen angeblich ins Herz und in die Gedanken blicken konnte. Yuri, der Gewinner, war bei diesem Schlangenorakel im Vorteil. «Ich habe keine Angst vor Schlangen», erklärte er schweissüberströmt.

Schluss mit dem Versteckspiel

Die Folgen von «Die Bachelorette» sind Aufzeichnungen. Yuliya und ihr Auserwählter reisten schon vor geraumer Zeit im Flugzeug zurück in die Schweiz. «Damals mussten wir uns nicht verstecken oder verkleiden. Weil die Folgen noch nicht ausgestrahlt waren, kannte uns niemand. Wir waren also zwei ganz normale Personen», sagt sie. Aber sobald die Folgen ausgestrahlt wurden, änderte sich das schlagartig. Die Protagonisten der Kuppelshow erlangen immer blitzartig eine unglaubliche und nachhaltige Popularität beim meist jugendlichen Fernsehpublikum. Für Yuliya Benza geht jetzt eine unvergessliche Zeit zu Ende. «Es war das Abenteuer meines Lebens», sagt sie.

«Es war das Abenteuer meines Lebens», sagt Yuliya Benza aus Bülach über die Dreharbeiten zur «Bachelorette». Foto: CH Media (zvg)

Die Bülacherin machte Party, genoss Leckerbissen und Luxus. Jeder Wunsch wurde ihr von den Augen abgelesen. Als Bachelorette steht man im Mittelpunkt. «Manchmal wurde mir mein Sonderstatus fast zu viel. Das Fernsehteam verwöhnte mich total. Man hielt mir sogar einen Sonnenschirm während der Aufnahmen, damit ich nicht zu heiss habe. Diese Fürsorge war mir manchmal unangenehm. Ich bin nicht eine, die sagt, komm, trag du das oder mach du das. Ich bin gewohnt, alles selbst zu machen», sagt sie und windet dann auch den Jungs ein Chränzli. «Bis zuletzt zeigten sie mir gegenüber grossen Anstand und Respekt. An der Feier auf dem Partyboot sagten ein paar Kandidaten zu mir, dass sie mir gern ein wenig näher kommen würden, aber sie nichts machten, wobei ich mich nicht wohlfühle.» Sie dürfe jederzeit Stopp sagen, berichtet sie. Auch nach der Rückkehr in die Schweiz werde sie den Kontakt pflegen. «Wir haben viel erlebt. Das schweisst zusammen», sagt sie.

Oneplus ist schneller

Wem der Bachelor oder die Bachelorette die letzte Rose schenkt, war in den bisherigen sieben Staffeln von «Die Bachelorette» immer ein streng gehütetes Geheimnis. Mit der neuen, jetzt soeben beendeten achten Staffel war das anders. Diesmal waren nämlich alle Folgen bereits eine Woche vor der offiziellen Fernsehausstrahlung auf dem CH-Media-Streamingdienst Oneplus zu sehen. Auch das Finale. Eingefleischte «Bachelorette»-Fans könnte es irritiert haben, bereits vor der Ausstrahlung zu erfahren, was passieren wird. Schliesslich war ihnen bisher der «Bachelorette»-Abend so etwas wie heilig. Da ging man nicht ins Fitness oder zum Shopping. Da traf man sich zum Public Viewing, schloss Wetten ab oder fieberte mit Kollegen oder Kolleginnen vor dem Fernsehgerät live mit. In Zukunft wird die zahlende Kundschaft von Oneplus immer eine Woche früher Bescheid wissen als alle übrigen.



Ob Yuliya und Yuri auch nach ihrer Rückkehr immer noch ein Paar sind, sieht man auf Oneplus und auf 3+ am Montag, 27. Juni 2022, um 20.15 Uhr.

