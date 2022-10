Standortentscheid pro Fricktal – Bachem baut neue Chemiefabrik auf dem Sisslerfeld

Das Baselbiet hat das Nachsehen. In Eiken dürften dagegen in den nächsten Jahren bis zu 3’000 neue Stellen geschaffen werden. Die Investitionen belaufen sich in einer ersten Phase auf 750 Millionen Franken. Kurt Tschan

Das Industrieareal Sisslerfeld erhält gewichtigen Zuwachs aus dem Baselbiet. Bachem will hier bis zu 3’000 neue Stellen schaffen. Foto zVg

Gegründet in einer unauffälligen Gewerbeliegenschaft in Liestal, zur endgültigen Grösse gebracht in Eiken. Das Baselbieter Biotechnologie-Unternehmen Bachem behält zwar den Hauptsitz und einen gewichtigen Teil seiner Produktion in Bubendorf. Die Zukunft liegt aber zu einem grossen Teil auch auf dem Sisslerfeld in Eiken und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Produktionsstandort des niederländischen DSM-Konzerns.