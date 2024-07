Bachenbülach – Am 1. August geht es los mit Tempo 30 Ab Donnerstag gilt nun Tempo 30 in den Wohnquartieren von Bachenbülach. Verzögerungen gibt es bei den Parkfeldern an der Lachenstrasse. Daniela Schenker

Nach der Markierung gilt es in Bachenbülach nun ernst mit Tempo 30. Foto: Matthias Spicher

Die Signalisationen und Markierungen in Bachenbülachs Wohnquartieren sind angebracht. Ab 1. August gilt nun Tempo 30. An der Begehung für die definitive Umsetzung sei auch die Markierung der Parkfelder in der Lachenstrasse vor Ort geprüft worden, schreibt die Gemeinde. Dabei habe man festgestellt, dass sich seit der Planung gewisse Gegebenheiten geändert hätten und die Platzierung einiger Parkfelder überdacht werden müsse. Da die Parkfelder und deren genaue Platzierung durch die verkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei Zürich verfügt worden seien, müsse erneut eine Änderung verfügt werden. Dies hat zur Folge, dass die Parkfelder auf der Lachenstrasse nochmals auf der Gemeinde-Website amtlich publiziert werden müssen.

