Bachenbülach – Neuer Belag für Kasernen- und Oberglatterstrasse Der Regierungsrat des Kantons Zürich stellt 4,4 Millionen Franken bereit, um einen Kilometer Strasse in Bachenbülach umfassend zu sanieren.

Die Kasernen- und Oberglatterstrasse in Bachenbülach ist im ein Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Kreisel beim Autobahnanschluss und der Einmündung in die Zürichstrasse in einem schlechten Zustand. Sie muss deshalb umfassend instandgesetzt werden. Der Regierungsrat hat dazu eine Ausgabe von rund 4,4 Millionen Franken bewilligt. Dies teilt der Regierungsrat mit.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von März bis September 2024. Dabei werden die schadhaften Beläge und Randabschlüsse im ein Kilometer langen Abschnitt ersetzt und die Strassenentwässerung den aktuellen Vorschriften angepasst. Ebenso wird die Strassenbeleuchtung erneuert und eine neue Verkehrsmessstelle installiert. Für den Fuss- und Veloverkehr werden die Querungshilfen optimiert. Die Gemeinde Bachenbülach nutzt die Sanierung, um ihre in der Strasse liegenden Kanalisations- und Wasserleitungen zu erneuern.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.