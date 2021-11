Steigende Fallzahlen – Bachenbülach sagt Weihnachtsmarkt erneut ab Am 4. Dezember hätte der Bachenbülacher Wiehnachtsmärt stattfinden sollen. Doch die steigenden Fallzahlen machen den Organisierenden einen Strich durch die Rechnung. Daniela Schenker

Auch dieses Jahr macht Corona den Ausstellenden einen Strich durch die Rechnung. Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Seit Sonntagmorgen steht offiziell fest: Auch in Bachenbülach wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. «Die rasant steigenden Infektionszahlen sowie die damit zusammenhängenden Absagen von mehreren Ausstellern haben die Verantwortlichen dazu bewegt, die Durchführung des Anlasses zu überdenken. Der Schutz der Aussteller und Besucher steht an erster Stelle», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von Gemeinde und Arbeitsgruppe Wiehnachtsmärt.

Bereits das zweite Mal

Für den traditionellen Anlass, der dieses Jahr am 4. Dezember von 11 bis 17 Uhr hätte stattfinden sollen, hatte die Arbeitsgruppe Wiehnachtsmärt ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet. Üblicherweise nehmen rund 45 bis 60 Ausstellende mit ihren stets selbst gemachten Artikeln teil, darunter zahlreiche Dorfvereine. Bereits vergangenes Jahr konnte der Anlass pandemiebedingt nicht stattfinden. Entsprechend gross ist die Enttäuschung von Ausstellenden sowie Besucherinnen und Besuchern in den sozialen Medien. Der Entscheid sei nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens erfolgt, sagen auch die Organisierenden.

Bereits vor einer Woche musste der traditionelle Opfiker Chlausmärt abgesagt werden. Auch dort waren die steigenden Fallzahlen der Grund.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.