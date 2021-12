Gemeindeversammlung – Bachs sagt Ja zu Budget und Nachkrediten Gemeinderat und Schulpflege haben je einen Nachkredit für die Arbeiten an den Liegenschaften am Gmeindhusweg beantragt. Astrit Abazi

Gemeinderat und Schulpflege rechnen mit einem Minus im Jahr 2022. Foto: Florian Schaer

Die 41 anwesenden Bachserinnen und Bachser (9 Prozent) haben an der Gemeindevertsammlung vom Montag sämtliche Geschäfte angenommen. Die politische Gemeinde weist im Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von rund 139’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 3,3 Millionen Franken aus. Die Primarschulpflege rechnet mit einem Minus von rund 147’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 1,7 Millionen Franken. Der Steuerfuss wurde auf seinem Vorjahreswert belassen: 44 beziehungsweise 61 Prozent.

Traktandiert waren ebenfalls jeweils ein Nachtragskredit für Arbeiten an den Liegenschaften am Gmeindhusweg 3 und 5 in der Höhe von 466’500 beziehungsweise 300’000 Franken.

Astrit Abazi ist Redaktor im Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.