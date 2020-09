Gemeindeabstimmung Bachs – Bachs sagt Ja zu zwei Millionenprojekten Die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde dürfen ihre Bauprojekte am Gmeindhusweg durchführen. Astrit Abazi

Infoveranstaltung Bachs Ueberbauung und Sanierung Gmeindhausweg 5 Foto: Francisco Carrascosa

Die Stimmberechtigten von Bachs haben ihren Behörden das grüne Licht für ihre Bauambitionen gegeben. Insgesamt neun Wohnungen werden am Gmeindhusweg gebaut. Die Liegenschaften, die jeweils der politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde gehören, sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mit gebündelten Kräften sollen die Liegenschaften aufgewertet werden und Familien anziehen.

227 Stimmberechtigte sprachen sich für den Neubau des Mehrfamilienhauses am Gmeindhusweg 3 aus, 81 dagegen. Die politische Gemeinde wird für diesen Neubau 2,74 Millionen Franken aufwenden. Für die Sanierung des alten Schulhauses am Gmeindhusweg 5 ist derweil die Primarschulgemeinde zuständig. Hier ging es um einen Baukredit in der Höhe von 1,54 Millionen Franken und einen Zusatzkredit über 350‘000 Franken für Dachsanierung und eine Photovoltaikanlage. Die Sanierung des alten Schulhauses wurde mit 230 Stimmen genehmigt, 80 sagten Nein. Der Zusatzkredit wurde mit 218 zu 90 Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei den drei Vorlagen zwischen 71,3 und 71,5 Prozent