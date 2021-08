Korbball: Zwei Siege in der NLA – Bachs spielt Achterbahn Am zweiten Nationalliga-A-Spieltag haben die Bachser Frauen ihre ersten beiden Saisonsiege gefeiert. Den möglichen Erfolg im dritten Match des Tages vergaben sie durch unnötige Eigenfehler. Peter Weiss

Die Leistungen seiner Spielerinnen bringen den Bachser Meistertrainer Martin Altorfer derzeit arg ins Grübeln. Am Ende des zweiten Spieltags hellte sich seine Mine wieder auf. Archivfoto: Christian Merz

«Unsere Leistungen waren so launisch wie das Wetter an diesem Tag», befand der Bachser Langzeit-Coach nach den drei Partien seines Teams in der zweiten NLA-Runde im bernischen Brügg, «wie am Himmel, so haben sich auch auf dem Spielfeld Licht und Schatten mehrmals abgewechselt.» Anders ausgedrückt: Seine Spielerinnen starteten in den Tag mit einem gleichermassen wichtigen wie soliden 7:4-Pflichterfolg über den Aufsteiger Buchthalen, kassierten durch viele unnötige Ballverluste mit dem 8:10 über den Mittelfeld-Club Zihlschlacht TG eine schmerzhafte Niederlage – und fuhren mit dem 7:4 über den Serienmeister Täuffelen zum Abschluss einen nicht eben budgetierten Sieg ein. «Wir wollten vier Punkte aus dieser Runde holen, um nicht plötzlich um den Ligaerhalt kämpfen zu müssen», verriet Altorfer, «aber dass wir nach langer Zeit einmal wieder gegen Täuffelen gewinnen, dafür gegen Zihlschlacht verlieren, damit hätte wohl niemand gerechnet.»