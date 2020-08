Tragischer Unfall in Opfikon – Badeunfall in der Glatt wirft Fragen auf Ein Mann wollte seinen Kollegen aus der Glatt retten und kam dabei selber ums Leben. Nach dem tragischen Unfall am Wochenende ist klar: Wasserwalzen wie jene in Opfikon werden zu oft unterschätzt. Anna Bérard

Die Wasserwalze unterhalb dieser Stufe in der Glatt führte am Wochenende zu einem tödlichen Badeunfall. Foto: Francisco Carrascosa

Ein 48-jähriger Mann ist am Wochenende bei einem nächtlichen Bad mit Kollegen in der Glatt tödlich verunglückt. Er wollte offenbar einem Freund helfen, der bei einer Stufe im Fluss in Schwierigkeiten geraten war, und wurde dabei selber von der Wasserwalze erfasst. Der Unfall ereignete sich oberhalb der Sportanlage Au in Opfikon.