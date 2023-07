Ausfall der Wasseraufbereitung – Badi in Embrach muss vorübergehend schliessen In der Badi Talegg in Embrach ist die Wasseraufbereitung ausgefallen. Badegäste kritisieren, dass sie zu wenig informiert wurden. Die Badi bleibt vorderhand zu. Andrea Meili

Das Wasser im Schwimmbecken der Embracher Badi Talegg soll am Samstag eine weniger angenehme Farbe gehabt haben. Foto: Donato Caspari (Archiv)

Es ist ein denkbar schlechter Einstieg in die Sommerferienzeit: In der Badi Talegg in Embrach ist am Samstag die Steuerung der Wasseraufbereitung ausgefallen. Dadurch wurde kein Chlor mehr beigefügt und das Wasser über den Tag hindurch immer schmutziger. Vor allem die allmählich gelblich-grüne Verfärbung des kühlenden Nasses scheint den Badegästen aufgefallen zu sein, wie Berichte von Leserreportern bei «20 Minuten» zeigen.

Um etwa 16 Uhr hätten die Bademeister schliesslich A4-Zettel mit der Information aufgehängt, dass das Frei- und Hallenbad «wegen technischer Störungen und Nichteinhalten der kantonalen Richtlinien» bis voraussichtlich Sonntag, 13. August, geschlossen bleibe, berichtet die Pendlerzeitung.

Polizei musste ausrücken

Diese eher späte Reaktion stösst den Besucherinnen und Besuchern sauer auf. «Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht in die Badi und sicher auch nicht mit meinen Kindern im Wasser tauchen gegangen», sagte eine Besucherin gegenüber «20 Minuten». «Die wollten an den schönen Sommertagen die Badi nicht schliessen, um noch möglichst viel Geld einzunehmen», vermutet sie.

Das Unverständnis der Besucherinnen und Besucher bekam offenbar auch das Kassenpersonal zu spüren. Es musste wegen lautstarker Forderungen nach Erstattung des Eintrittsgeldes gar die Polizei rufen. Die Kapo Zürich bestätigt gegenüber dem Newsportal einen Einsatz bei der Badi in Embrach.

«viel Dreck an heissen Tagen»

Die Gemeinde bestätigt den Defekt auf Anfrage. «Am Samstag ist eine Steuerungseinheit ausgefallen», erklärt Gemeindeschreiber Daniel von Büren. Deshalb habe die Umwälzung nicht mehr funktioniert. Dass die Wasserqualität hingegen so schlecht war, wie von der «20 Minuten»-Leserin beschrieb, verneint er. «An schönen und heissen Tagen kommt immer viel Dreck ins Wasser, zum Beispiel Sand von den Volleyballfeldern und Sonnencreme wenn die Gäste vor der Benützung des Bades nicht duschen.»

Bisher habe sich erst eine Person per E-Mail bei der Gemeinde über die Wasserqualität beklagt. Weitere Nachrichten seien hingegen nur wegen der Entschädigung der Saisonkarten hereingekommen, sagt von Büren.

Dem nimmt sich die Gemeinde am heutigen Montag an. Es würde ein Plan ausgearbeitet, wie die Saisonkartenbesitzerinnen und -Besitzer entschädigen würden für die Zeit, in der das Bad geschlossen bleibe. Ebenfalls heute wird die Steuerungseinheit angeschaut und nach dem Defekt gesucht. Es sei wegen des Wochenendes und des gleichzeitigen Ferienbeginns nicht möglich gewesen, früher Fachpersonen dafür auf den Platz zu holen, erklärt von Büren. Die Höhe des finanziellen Ausfalls kann der Gemeindeschreiber noch nicht beziffern.

Wiedereröffnung noch nicht bekannt

Auf ihrer Website informiert die Gemeinde über die Schliessung der Badi. «Aufgrund eines technischen Defektes bei der Aufbereitung des Badewassers, welcher leider zu weiteren gravierenden Schäden führte, sehen wir uns gezwungen, das Hallen- und Freibad für mindestens 4 Wochen zu schliessen», heisst es da seit Samstag. Wie lange die Badi tatsächlich geschlossen bleibt, ist noch unklar. Es kommt vor allem darauf an, was genau kaputtgegangen ist und wann die Ersatzteile geliefert werden könnten, falls es welche braucht. Sobald die Wiedereröffnung ansteht, will das die Gemeinde auf der Homepage bekannt geben.

Andrea Meili ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie hat einen Kommunikationsabschluss der ZHAW und arbeitet seit 2020 im Journalismus. Mehr Infos

