Bächtelischiessen – Bächtelischiessen bei frühlingshaften Temperaturen Am 2. Januar fand in Raft das traditionelle Bächtelischiessen statt.

Nach der Fusion der Schützenvereine Wasterkingen, Wil und Rafz im Jahr 2020 und den zwei Jahren Zwangspause durch Corona konnte das traditionelle Bächtelischiessen zum ersten Mal unter dem neuen Verein «Schützen Rafzerfeld» durchgeführt werden. Gesamthaft 865 Schützinnen und Schützen nahmen an den drei Schiesstagen den teilweise weiten Weg ins Rafzerfeld auf sich. Einige Gruppen reisten aus dem Appenzellerland, aus dem Muotathal oder aus dem Kanton Solothurn an. Die vom OK erwarteten 600 bis 800

Teilnehmenden wurden somit deutlich übertroffen.

Der Sieg des Gruppenwettkampfs im Feld A (Sportwaffen) ging an den Schiessverein Höri. Im Feld D (Ordonanzwaffen) gewann die Gruppe der Feldschützen Walterswil SO. Als Einzelschützen erreichte Hansruedi Eberhard (Niederhasli) das sehr gute Resultat von 98 Punkten. Manuel Inauen (Clanx), Roman Schneider (Höri) und Sandro Mares (Höri) erzielten je 97 Punkte. Das OK Bächtelischiessen und die Schützen Rafzerfeld freuen sich bereits auf die nächste Durchführung im Jahr 2024 (2. Dezember und 9. Dezember 2023 sowie 2. Januar 2024).

