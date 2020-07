Erneuter Corona-Fall – Bäckerei-Filiale in Wallisellen geschlossen Die Bäckerei und Konditorei Fleischli musste ihre Walliseller Filiale schliessen. Eine Angestellte erkrankte an Covid-19, das ganze Team ist in Quarantäne. Alexander Lanner

Die Fleischli-Filiale in Wallisellen ist wegen eines Corona-Falls geschlossen. Foto: Paco Carrascosa

Bis auf weiteres bleibt die Filiale der Bäckerei und Konditorei Fleischli in Wallisellen geschlossen. Wie der Website des Unternehmens zu entnehmen ist, sah sich die Geschäftsleitung aufgrund der gesetzlichen Quarantänevorschriften für eventuell am Coronavirus erkrankte Mitarbeitende und des daraus resultierenden Mangels an Mitarbeitenden zu diesem Schritt gezwungen.