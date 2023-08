Raub in Dielsdorf – Bäckereiangestellte mit Waffe bedroht – Polizei verhaftet zwei Frauen Am Samstag hat eine unbekannte Täterin eine Bäckereifiliale in Dielsdorf beraubt. Kurz darauf verhaftete die Polizei in Zürich zwei Verdächtige.

In einer Bäckereifiliale in Dielsdorf kam es am Samstag zu einem Raub. Symbolfoto: SonntagsZeitung

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr betrat eine Frau eine Bäckerei an der Wehntalerstrasse in Dielsdorf. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei bedrohte sie das Personal mit einer Waffe, forderte Bargeld und flüchtete dann mit mehreren Hundert Franken Beute. Für die Flucht nutzte die Frau mutmasslich ein Fahrzeug.

Nachdem die Bäckereiangestellten die Polizei alarmiert hatten, fahndete die Kantonspolizei nach der beschriebenen Person und ihrem Fahrzeug. Gegen 9 Uhr verhafteten Polizisten in der Stadt Zürich zwei Schweizerinnen im Alter von 35 und 37 Jahren. Die beiden Verhafteten stehen unter dringendem Tatverdacht, mit dem Raub auf die Bäckereifiliale in Dielsdorf im Zusammenhang zu stehen. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt, wie der Mitteilung der Polizei weiter zu entnehmen ist.

