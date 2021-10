Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble – Bärbel Bas soll Bundestagspräsidentin werden

Und es wird doch eine Frau: Die SPD-Gesundheitspolitikerin soll künftig an der Spitze des deutschen Bundestags stehen.

Die SPD-Fraktionsspitze schlägt die 53-Jährige für das Amt der Bundestagspräsidentin vor, das protokollarisch zweithöchste im deutschen Staat. Um die Personalie war in den vergangenen Tagen hart gerungen worden – weil sie ein «Frauenproblem» der SPD offenbarte und sich sogar bis hin zum Bundespräsidenten hätte auswirken können.

Die SPD hatte die Bundestagswahl vom 26. September mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen, als stärkster Fraktion steht ihr das Amt zu. Fraktionschef Rolf Mützenich brachte am Mittwoch Bas ins Spiel. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand stimmte einstimmig zu, wie ein Fraktionssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Erwartet wird, dass auch die nötige Bestätigung der Fraktion ohne grössere Probleme über die Bühne geht. Dann könnte Bas am kommenden Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags zur Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble (CDU) gewählt werden.

Wichtigste Aufgabe des Bundestagspräsidenten oder der -präsidentin ist die Leitung der Plenarsitzungen. Für die siegreichen Sozialdemokraten war die Besetzung allerdings schwierig: Man wollte unbedingt verhindern, dass alle Verfassungsorgane – Bundespräsident, Kanzler, Bundestags- und Bundesratspräsident sowie Präsidenten des Verfassungsgerichts – von Männern geführt werden. Das hätte sich eine Partei, die in ihrem Wahlprogramm für Parität und ein Jahrzehnt der Gleichstellung wirbt, genauso wenig leisten können wie Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der sich selbst als Feminist beschreibt.

Bislang ist Bas stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten und als solche zuständig für die Themen Gesundheit, Bildung und Forschung. Bei der Bundestagswahl verteidigte die SPD-Linke ihr Direktmandat im Wahlkreis Duisburg I. Mit 40,35 Prozent holte Bas fast doppelt so viele Stimmen wie ihr Konkurrent von der CDU.

Unter den Frauen in der Fraktion drängte sich aber zunächst keine Kandidatin mit genügend Parlamentserfahrung für das prestigeträchtige Amt auf. Zwar hat die SPD-Fraktion mit 42 Prozent eine vergleichsweise hohe Frauenquote – viele von ihnen sind aber noch jung oder gar gerade erst in den Bundestag eingezogen. Auch die Fraktionsvizes Bas und Katja Mast galten in der Fraktion zunächst als wenig geeignet.