Single Party in Regensdorf – Bäuerliches Balzen beim Besenbeizli Farbige Lämpchen, der Grill glüht, der Mond scheint, die Gläser klingen, Helene Fischer singt «Herzbeben». Es ist wieder einmal «Buure Single Party»-Time in Watt. Beatrix Bächtold

1 / 3 Lara und Tobi kuschelten in der Liebesecke auf dem Hof in Watt. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Der Parkplatz vor dem Seeholz-Beizli füllt sich. Männer mit Kuhgürteln an den Hosen steigen aus Allradfahrzeugen. Die Damen tragen häufig Rüschen und Schmuck. Die 100 Gäste haben sich am Samstagabend für diese neunte Auflage der Buure Single Party so richtig fein gemacht. Wie zum Beispiel Jenny aus dem Kanton Schwyz. Die Mittsechzigerin kommt in Mini-Dirndl, Netzstrümpfen und Stöckelschuhen, die bei jedem Schritt in der feuchten Wiese stecken bleiben. «Die Frauen haben oft falsche Vorstellungen. Bauernhof tönt nach Romantik. Aber es ist gegenseitiges Rücksichtnehmen. Wissen. Respekt gegenüber der Natur. Eine Frau zu finden, die diese Werte teilt und mitträgt, ist schwierig», sagt Landwirt Toni aus dem Thurgau. Von Arbeit kein Wort. Übrigens betonen die meisten der Anwesenden, dass ihre Zukünftige nur zupacken müsse, wenn sie das wirklich wolle. So gesehen, sollte es auch für Toni kein Problem sein, heute jemanden an Land zu ziehen. Jedenfalls ist seine Kollegin Daniela, die zur Unterstützung mitgekommen ist, von ihm überzeugt. Er sei ein moderner Bauer. Offen, bodenständig, herzensgut und treu. Aber warum finden denn solche Typen, die über Bauland und Eier verfügen, keine Frau? «Ich bin wählerisch. Aber ich habe auch viel zu bieten», sagt er. Drei, vier Tage Ferien seien kein Problem. Für Kühe, Schweine und Hühner sorgt dann jemand anders. Und dann wirft er in die Waagschale, dass er ein ausgezeichneter Tänzer sei und das im Verlauf des Abends schon noch beweisen werde.