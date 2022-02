Zwischen Buchs und Boppelsen – Bäume müssen weg – Hauptstrasse wird gesperrt Weil Bäume zwischen Buchs und Boppelsen die Verkehrssicherheit gefährden, müssen mehrere gefällt werden. Dazu wird die Strasse gesperrt.

Zwischen dem 22. und dem 25. Februar wird die Strasse zwischen Buchs und Boppelsen gesperrt. Themenbild: Madeleine Schoder

Die Buchserstrasse in Boppelsen und die Boppelserstrasse in Buchs werden gesperrt. Und zwar zwischen Dienstag, 22. Februar (8 Uhr), und Freitag, 25. Februar (ca. 17 Uhr). Es handelt sich um die gleiche Strasse, die in den beiden Orten aber jeweils den Namen des anderen trägt. Der Grund für die Sperrung: Bäume gefährden die Verkehrssicherheit und müssen deshalb gefällt werden. Die Vollsperrung der Kantonsstrasse wird zwischen dem Abschnitt der Kreuzung Buchserstrasse/ Brämenstallweg in Boppelsen und der Einmündung Zihlstrasse in Buchs bestehen. Eine Umleitung über die Landstrasse/Furttalstrasse ist signalisiert. Die Zufahrt für Anwohnende ist gestattet.

Diese Bäume werden entfernt

Diese Bäume, welche nicht mehr genug stabil sind, können im Vorbeifahren nicht immer einfach erkannt werden. Für die Bäume, von denen eine Gefahr ausgeht, gibt es sogar Bezeichnungen: Einerseits sind es «Hänger», die zum Teil über die Strasse ragen, andererseits «Dürrständer», Bäume mit Doppelkronen oder dürren Kronenteilen sowie faule, hohle oder überalterte Bäume. Die instabilen Bäume wurden vom zuständigen Revierförster beurteilt und deren Entfernung als dringend notwendig erachtet.

Insgesamt sind bei diesem Holzschlag sechs Personen und zwei Maschinen im Einsatz, die rund 60 Kubikmeter Holz verarbeiten. Der Holzschlag erstreckt sich über eine Länge von 1,9 Kilometern. Voraussetzung für die Arbeiten ist gutes Wetter. Das heisst: Es darf nicht schneien oder zu stark winden.

