Spektakulärer Unfall in Embrach – Bagger stürzt bei Arbeitsunfall in Töss In Embrach hat sich am Montagnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er stürzte mit seinem Bagger aus rund 20 Metern in die Töss.

Der Arbeiter musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Foto: BRK News

Am Montagnachmittag hat sich ein Baggerfahrer in Embrach verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Nähe der Jagdschiessanlage. Ein Arbeiter war mit einem Kleinbagger im Hang mit Erdarbeiten beschäftigt. Der Bagger war im steilen Gelände von oben mit einem Stahlseil an einer Winde gesichert. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich die Winde und der Bagger stürzte mit dem Baggerführer rund 20 Meter in die Töss, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

far

