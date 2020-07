Schule feiert Grundsteinlegung – Bagger versinken im Sand und Wasser beim Neubau in Buchs Bevor der Kindergarten und die Turnhalle beim Primarschulhaus Zwingert hochgezogen werden, muss der Boden stabil sein. Die Schulkinder haben den Aushub dennoch gefeiert. Anna Bérard

Der Untergrund beim Primarschulhaus Zwingert ist extrem sandig und nass. Der Neubau mit der Turnhalle unten und dem Kindergarten oben wird darum auf Pfählen errichtet. Foto: Christian Merz

Die Tiefe der Baugrube haben die Bagger auf dem Schulareal Zwingert zwar noch nicht erreicht. Die Grundsteinlegung hat die Primarschule am Dienstag dennoch gefeiert. Denn Ende Woche fangen die Sommerferien an. Wann die Schule wieder beginnt, sollten die Aushubarbeiten trotz Verzögerung beendet sein und der Neubau mit der Turnhalle unten und dem Kindergarten oben in die Höhe wachsen.