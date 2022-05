15’000 kamen in die Kiesgrube – Baggerfest wurde von Publikum überrannt In der Kiesgrube Im Hard bei Weiach stellte die Firma Eberhard am Wochenende Baumaschinen aus. Das stiess auf unerwartet hohes Interesse. Ruth Hafner Dackerman

Beim «Baumaschinen- und Kippertreffen» in Weiach wurde auch gezeigt, wie in der Vergangenheit gearbeitet wurde. Hier etwa im Strassenbau. Foto: Ruth Hafner Dackerman

In Strömen kamen die Besucher am Wochenende in die zwischen Zweidlen und Weiach gelegene Kiesgrube Im Hard. Shuttlebusse fuhren unermüdlich vor. Einen Parkplatz vor Ort zu ergattern, erwies sich als schwierig. Auf dem Radweg entlang der Strasse reihte sich ein Auto an das andere, wild parkiert. Die Autokennzeichen stammten aus der ganzen Schweiz, auch aus dem Ausland. Sogar in Zweidlen waren von den Organisatoren Parkplätze zur Verfügung gestellt worden – ein zwanzigminütiger Fussmarsch zum Spektakel inbegriffen. Die Eberhard Unternehmungen hatten gemeinsam mit dem Verein Swiss-Historik einen Anlass auf die Beine gestellt, welcher offensichtlich die Herzen von Jung und Alt höherschlagen liess. Zehn Jahre sind vergangen, seit das Baggerballett anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Weiacher Kies AG inszeniert wurde. Nun zeigte sich, dass das Interesse an Baumaschinen und Baggern ungebrochen ist.