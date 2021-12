Bahnverkehr unterbrochen – Bahnhof Luzern wegen Explosion abgeriegelt Wegen der Sprengung eines Bancomaten mit Hilfe eines unbekannten Stoffes ist ist der Bahnverkehr über Luzern unterbrochen. Lorenzo Petrò

Der Bahnhof Luzern ist derzeit abgeriegelt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Am Bahnhof Luzern kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Grosseinsatz. Die Polizei hat den Bahnhof Luzern offenbar nach der Sprengung eines Bancomaten abgeriegelt. Wie Mediensprecher Christian Bertschi zu «20 Minuten» sagte, hat man kurz nach 3 Uhr eine Meldung über den Vorfall am Bahnhof erhalten und den Bahnhof abgeriegelt, «Weil es ist nicht ganz klar ist, mit was für einer Substanz wir es zu tun haben». Eine Gefährdung der Polizisten sei nicht auszuschliessen.

Wegen des Einsatzes ist der Bahnverkehr im Bahnhof Luzern auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Die Busse verkehren planmässig. Es verkehrt ein Ersatzbus Luzern - Littau.

