Niederglatt – Bahnhofstrasse kann saniert werden Die Gemeindeversammlung stimmte allen drei Traktanden zu, darunter der Sanierung der Bahnhofstrasse.

Der Strassenabschnitt vom Bahnhof Niederglatt bis zur Zürcherstrasse kann ausgebessert werden. Foto: Renato Cecchet

In Niederglatt muss die Bahnhofstrasse zwischen dem Bahnhof und der Einmündung in die Zürcherstrasse saniert werden. Der Bruttokredit für die geplanten Arbeiten beträgt knapp 1,2 Millionen Franken. Die Strasse und die darin verlegte Wasserleitung wurden in den frühen 1960er-Jahren erstellt, der Abschnitt bis zur Zürcherstrasse wurde in den 1970er-Jahren ausgebaut. Das Sanierungsprojekt sieht die Erneuerung der Trag- und der Deckschicht sowie der Abschlüsse vor, auch die Wasserleitungen und die Beleuchtungsanlage werden ersetzt. Die 53 Anwesenden (1,7 Prozent) an der Gemeindeversammlung stimmten dem Kredit mit grosser Mehrheit zu.

Ebenfalls abgesegnet wurde das Budget 2022 der Politischen Gemeinde. Dieses rechnet bei einem Gesamtaufwand von 24,3 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 23,3 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von etwas mehr als einer Million Franken. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde bleibt unverändert bei 38 Prozent. An der Gemeindeversammlung zum letzten Mal präsentierte die Primarschule ihr Budget. Am 1. Juli wird die Primarschulgemeinde in die Politische Gemeinde Niederglatt integriert. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von etwas über 700’000 Franken aus. Der Steuerfuss der Primarschulgemeinde bleibt auf 44 Prozent. Beiden Anträgen wurde zugestimmt.

rce

