Drei Gemeindeversammlungen – Bahnhofstrasse Niederglatt wird für sechs Monate zur Baustelle Neben den Budgets für das Jahr 2022 stehen in Oberglatt die Jugendarbeit, in Niederglatt und Rümlang je eine Strassensanierung auf der Traktandenliste. Renato Cecchet

Aktuell befinden sich in der Bahnhofstrasse in Niederglatt bereits zwei Baustellen. Ab Frühling soll der ganze Abschnitt zwischen Bahnhof und Zürcherstrasse saniert werden. Foto: Renato Cecchet

Auch in den sogenannten Ronn-Gemeinden finden im Dezember die Gemeindeversammlungen statt. In allen vier Kommunen ist das Budget der politischen Gemeinde ein Traktandum. In Niederhasli war es sogar das einzige. Diese Gemeindeversammlung fand schon am Donnerstag, 2. Dezember, statt. Die Stimmberechtigten stimmten dem Budget 2022 zu, das mit einem Aufwandüberschuss von 670’000 Franken rechnet. Der Steuerfuss bleibt unverändert auf 91 Prozent.

Einführung der Jugendarbeit

In Oberglatt ist die Bevölkerung am Donnerstag, 9. Dezember, 20 Uhr, aufgerufen, sich für die Gemeindeversammlung in der Chliriethalle zu versammeln. Das erste Traktandum gehört dem Budget 2022 der politischen Gemeinde. Dieses sieht bei einem Gesamtaufwand von 48,2 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 37,4 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 10,8 Millionen Franken vor. Trotzdem soll der Gemeindesteuerfuss unverändert bei 102 Prozent verbleiben.