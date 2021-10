Das Bassersdorf von morgen – Bahnhofsumgestaltung schafft ein zweites Dorfzentrum Es ist die wichtigste Weichenstellung seit über 22 Jahren: Momentan entscheidet sich, inwiefern Bassersdorf zur Stadt wird und wo sich am meisten verändern darf. Christian Wüthrich

So könnte der Bahnhof Bassersdorf in einigen Jahren aussehen, wenn die bestehenden Stationsgebäude im Zuge des Baus des Brüttener Tunnels abgebrochen werden. Visualisierung: Präsentation Gemeinde Bassersdorf

Die aktuell anstehenden Entscheide werden ganz Bassersdorf beeinflussen und selbst die nächste Generation noch beschäftigen. Etwa 20 Jahre beträgt die Lebensdauer einer Bau- und Zonenordnung (BZO). Die letzte stammt aus dem Jahr 1999 und ist mittlerweile veraltet. Nun steht die Glattaler Gemeinde an der Schwelle zur kompletten Erneuerung dieses wichtigen Regelwerks.

Der momentan laufende Prozess zur Schaffung neuer Bauvorgaben und Nutzungsregeln ist auf die Zielgerade eingebogen. Wo in den nächsten Jahren und Jahrzehnten welche Optionen umsetzbar sein werden, gibt zunächst der kommunale Richtplan vor. Dieser wurde bereits öffentlich publiziert und ist grundsätzlicher Natur. Davon abgeleitet wurde jetzt eine neue BZO samt neuem Zonenplan vorgestellt.

Ein solches bunt geschecktes Dokument mit detaillierter technischer Legende liegt nun zur öffentlichen Einsicht vor. Dazu auch der Bericht des Planungsbüros Suter von Känel Wild aus Zürich, welches sich zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe und dem Gemeinderat an die BZO-Revision gemacht hatte.

Ennet dem Bahnhof schlummert viel Potenzial

Die auffälligsten Änderungen in der neuen Bassersdorfer BZO betreffen Um- und Aufzonungen. Bei den Umzonungen sticht die grösste Neuerung überhaupt ins Auge: eine Mischzone ennet den Gleisen im bestehenden Gewerbegebiet Pöschen beim Bahnhof. Dort wo bislang nur Arbeiten erlaubt ist, wäre künftig auch Wohnen erlaubt. Das gegen 90’000 Quadratmeter grosse Gebiet soll gemäss den vorgelegten Plänen daher von einer reinen Gewerbe- und Reservezone in eine viergeschossige Wohnzone mit Gewerbeerleichterung umgezont werden.

Die digital animierte Luftansicht von Süden auf Bassersdorf zeigt das mögliche neue Wohngebiet mit Gewerbeanteil (rot) direkt beim Bahnhof. Nebenan im Dreieck Eichenriet schlummert theoretisch weiteres Wachstumspotenzial, wobei dieses Gebiet momentan nicht eingezont wird. Screenshot: Präsentation Gemeinde Bassersdorf

Es wäre dies die grösste Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde im Bereich Wohnungsbau. Ein Dreieck im Gebiet Eichenriet, eine bislang noch unbebaute Wiese ebenfalls direkt am Bahnhof, wird als möglicher übernächster Entwicklungsschritt erwähnt, wird aber nicht eingezont und verbleibt somit vorläufig in der Landwirtschaftszone.

Das neue potenzielle Wohn- und Arbeitsgebiet Pöschen könnten indes nur unter Auflage eines Gestaltungsplans bebaut werden. Damit sichert sich die Gemeinde ein massgebliches Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Gebäude und deren konkreter Nutzungen. Jeder Gestaltungsplan muss nämlich öffentlich aufgelegt und letztlich von der Gemeindeversammlung bewilligt werden.

Diese Postkarte wurde am 5. Juli 1921 abgestempelt und zeigt eine Ansicht vom bäuerlichen Bassersdorf vor 100 Jahren mit dem Bahnhof nah am Dorfkern, exakt da, wo sich heute der zentrale Dorfplatz bei Migros und Coop befindet. Archivbild: ETH-Bibliothek Zürich Im Juli 1970 flog der Swissair-Fotodienst über Bassersdorf und dokumentierte die bauliche Entwicklung mit dem eben erst gebauten Quartier Auenring (links vorne). Damals lag der Bahnhof noch im Dorfzentrum, und die Strassen nach Wallisellen (unten links) und Dietlikon (unten rechts) führten noch direkt aus dem Dorfzentrum hinaus. Archivbild: ETH-Bibliothek Zürich Die Ansicht auf Bassersdorf vom August 1985 von Kloten her gesehen zeigt die neu an den südlichen Dorfrand versetzte Eisenbahnlinie (am rechten Bildrand) und ein Dorf, das stetig wächst. Felder (Gebiet Ufmatten) zwischen der Bahnlinie und dem Dorf sowie Wald (hinten) waren damals noch weitgehend unverbaut. Archivbild: ETH-Bibliothek Zürich 1 / 3

Bahnhof wird komplett umgestaltet

Weiter sticht die Schaffung von zwei Zentrumszonen ins Auge. Eine umfasst das eigentliche Dorfzentrum um den neuen Dorfplatz mitsamt den Gebäuden von Post, Apotheke und ZKB sowie dem Neubau ennet der Baltenswilerstrasse bis zur Eisenwarenhandlung Brunner und auch dem alten Schulhäuschen an der Ecke beim neuen Kreisel Dietlikonerstrasse. Die zweite ist am heutigen Bahnhof vorgesehen und schliesst auch die Parzellen der Wohnhäuser gegenüber dem Bahnhofvorplatz und den alten Bauernhof ganz vorne bei den Veloständern ein. Da sieht die neue BZO vor, dass für das eigentliche Bahnhofsareal samt Hof eine Gestaltungsplanpflicht gilt. Das ist insofern massgebend, als am Bahnhof Bassersdorf in den nächsten Jahren sowieso kein Stein auf dem andern bleiben wird im Zuge des Baus des Brüttener Tunnels der SBB. Denkbar sind grössere Bahnhofsgebäude mit neuen, zusätzlichen Nutzungen.

Bassersdorf ist vor allem nach der Jahrtausendwende innert zehn Jahren stark gewachsen und zur sechsten Gemeinde im Zürcher Unterland (nach Bülach, Kloten, Opfikon, Regensdorf und Wallisellen) aufgestiegen, die über 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Bild: Google Maps

Eine rund 400 Meter lange Mischzone mit insgesamt höherer zulässiger Wohn- und Gewerbenutzung breitet sich auf dem neuen Zonenplan zudem entlang der Klotenerstrasse aus. Dort, zwischen der Esso-Tankstelle bei der Fussgängerpasserelle und der Bushaltestelle Talgüetli, ist an der Durchgangsstrasse bislang nur «mässig störendes Gewerbe» zulässig.

Entlang der viel befahrenen Klotenerstrasse sieht die neue BZO von Bassersdorf eine neue Mischzone für Wohnen und Gewerbe vor, bisher war hier «nur» eine Wohnzone mit mässig störendem Gewerbe zulässig. Bild: Google Streetview

An insgesamt vier Stellen in der Gemeinde sollen bestehende Gewerbezonen aufgezont werden. Das bedeutet, in Baltenswil, an der Birchwilerstrasse unweit der Sagi, im Gebiet Grindel sowie in der ehemaligen Dübendorfer Kiesgrube an der Zürichstrasse kann künftig mehr Gebäudevolumen pro Quadratmeter Bodenfläche erstellt werden.

Die nächsten Schritte Infos einblenden Alle Unterlagen, Präsentationen und Pläne liegen momentan öffentlich auf und sind auf der Website der Gemeinde digital abrufbar. Die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bevölkerung sehen vor, dass noch bis am 16. November Anregungen und Einwendungen vorgebracht werden können. Am 26. Oktober und am 1. November sind zudem «Planungssprechstunden» anberaumt, in denen nach Voranmeldung (planung@bassersdorf.ch) individuelle Fragen geklärt werden können. An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember soll dann zunächst der kommunale Richtplan festgesetzt werden, um im Frühling 2022 abschliessend die neue BZO, ebenfalls an einer Gemeindeversammlung, zu besprechen und zur Abstimmung zu bringen.

Die Ausweitung der baulichen Nutzungsmöglichkeiten führt in allen beschriebenen Fällen zu einem höheren Wert der jeweiligen Grundstücke. Eine erste Schätzung zeigt, dass der gesamte dadurch gewährte Mehrwert (kantonal und kommunal) total rund 159,1 Millionen Franken betragen dürfte. Ein Viertel des kommunalen Mehrwerts müssen die betreffenden Grundeigentümer bei der tatsächlichen Inanspruchnahme dieses Vorteils – also wenn nach den neuen Vorgaben gebaut wird – der Gemeinde abtreten. So könnten der Gemeinde total zusätzlich rund 27,5 Millionen Franken Mehrwertabgaben zufliessen.

Weniger Parkplätze, mehr Veloabstellplätze

Im Rahmen der BZO-Revision wird überdies eine interkantonale Vereinheitlichung der baurechtlichen Begriffe vorgenommen. Ausserdem sieht die neue BZO auch die Einführung einer Grünflächenziffer, eine Begrenzung der zulässigen Parkplatzzahlen, Regelungen für mehr Veloabstellplätze und eine vorgegebene Mindestdichte beim Bauen vor. Ganz generell soll auch dem Ortsbildschutz in Zentrum von Bassersdorf und Baltenswil Rechnung getragen werden durch neue Kernzonenpläne. Und an drei erhöhten Stellen im Dorf (Ratzenhalden, Hasenbühl und Hueb) wird der Aussichtsschutz neu geregelt, damit von dort die Fernsicht auf die Alpen nicht verbaut werden kann.

