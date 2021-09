Überflutung nach Rohrbruch – Bahnhofsunterführung Kloten noch mindestens einen Monat gesperrt Bis zur Instandsetzung der grossen Unterführung müssen Passagiere auf den Durchgang am Römerweg ausweichen. Astrit Abazi

Der Rohrbruch verursachte einen sieben Meter langen Riss im Boden der Unterführung. Foto: ZUM

Wer derzeit am Bahnhof von Kloten in einen Zug steigen will, muss mit kleinen Unbequemlichkeiten rechnen. Die grosse Bahnhofsunterführung ist nun seit einer Woche gesperrt, aus dem unterirdischen Durchgang ist lauter Maschinenlärm und reges Arbeiten zu hören. Am Montag vor einer Woche war in den frühen Morgenstunden eine alte Wasserleitung unter dem Bahnhof geplatzt und hatte dazu geführt, dass der Personendurchgang komplett überflutet wurde. Seither sind die SBB damit beschäftigt, die Unterführung wieder instand zu setzen. Die Einschränkungen für Passagiere und den öffentlichen Verkehr werden mindestens vier Wochen dauern.