Baustelle auf Zürcherstrasse – Bald geht es zwischen Lufingen und Kloten nur noch einspurig voran 3,7 Millionen Franken hat der Regierungsrat für die Sanierung der Zürcherstrasse zwischen Augwil und Lufingen bewilligt. Die Bauarbeiten könnten im Herbst beginnen. Thomas Mathis

Im Rahmen der Sanierung der Zürcherstrasse werden auch die beiden Bushaltestellen Hintermarchlen hindernisfrei ausgebaut. Archivfoto: Raisa Durandi

Während die Sanierungsarbeiten auf der gesperrten Bächlistrasse zwischen Lufingen und Oberembrach vorankommen, kündigt sich bereits die nächste Strassenbaustelle in Lufingen an. Die Zürcherstrasse auf dem Abschnitt zwischen dem Ortsteil Augwil und der Ortseinfahrt ist in einem schadhaften Zustand und muss instand gesetzt werden. Die Fahrbahnoberfläche weist Risse und Spurrinnen auf.