Bülacher Genossenschaft Chruut&Rüebli – Bald gibt es 150 Gemüsebauern mehr Die Gemüsegenossenschaft Chruut&Rüebli möchte 150 Bülacher und Bülacherinnen mit frischem, saisonalem Biogemüse versorgen. Ehe sie dieses geniessen können, ist persönlicher Einsatz gefragt. Daniela Schenker

Jonas Habegger mit seinen beiden Söhnen Andrin (links) und Ennio ist Initiant der Genossenschaft Chruut&Rüebli. Francisco Carrascosa

Jonas Habegger lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof im Bülacher Weiler Nussbaumen. Der Betrieb wird von seinem Schwiegervater biologisch bewirtschaftet. «Das Thema Landwirtschaft und auch deren Zukunft interessieren mich da natürlich sehr», sagt der Primarlehrer. Deshalb ist er auf das Modell der Gemüsegenossenschaft gestossen. Dieses funktioniert bereits in mehreren Schweizer Städten. Die Idee dahinter: ökologische und lokale Produktion von frischem und saisonalem Biogemüse in Form der Solidarischen Landwirtschaft. Solidarisch bedeutet in diesem Fall, dass die Genossenschafter das Risiko der Produktion mittragen und der Produzent Planungssicherheit und einen geregelten Lohn für ein Jahr im Voraus hat. Was andernorts funktioniert, müsste doch auch in der Region Bülach möglich sein, dachte sich Habegger. . Er stiess auf Leute aus dem Verein Chruut&Rüebli aus Freienstein. Man fand sich schnell, und das Projekt Gemüsegenossenschaft Chruut&Rüebli nahm Fahrt auf. Unterstützung erhielt man auch von Transition Bülach.