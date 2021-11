Fenaco expandiert ins Ausland – Bald gibt es auch in Deutschland Landi-Läden Der Schweizer Landwirtschaftskonzern spannt mit dem deutschen Partner ZG Raiffeisen zusammen. Nächstes Jahr sollen in Süddeutschland fünf Filialen eröffnet werden. Bianca Lüthy

Fenaco will in Deutschland vor allem mit Eigenmarken Kundinnen und Kunden gewinnen. Foto: PD

Für manche gibt es wenig, was schweizerischer ist als die Landi-Läden – nun expandiert das Unternehmen nach Deutschland. «Landwelt» sollen die Landi-Filialen in Deutschland künftig heissen. So hat die Agrargenossenschaft Fenaco zusammen mit dem deutschen Partner ZG Raiffeisen ein neues Ladenkonzept für Haus und Garten lanciert. 2022 sollen im süddeutschen Raum fünf Pilotläden eröffnet werden.

Fenaco und ZG Raiffeisen haben dafür die Landwelt GmbH gegründet, um «im Detailhandelsmarkt zu expandieren», wie es in der Medienmitteilung vom Dienstag heisst. Beide sind daran je zur Hälfte beteiligt. Martin Keller, Vorsitzender der Fenaco-Geschäftsleitung, sagt: «Mit dem Schritt nach Süddeutschland und der verstärkten Zusammenarbeit mit der ZG Raiffeisen können wir unser Beschaffungsvolumen weiter steigern.» Damit wolle man noch wettbewerbsfähiger werden.

Die Basis des Geschäftsmodells für die Landwelt-Läden bilden demnach die Schweizer Landi-Filialen. Das Sortiment werde für Deutschland einmalig sein, heisst es seitens Fenaco. «Es zeichnet sich aus durch einen hohen Eigenmarkenanteil und Dauertiefpreise. Ergänzt wird das Sortiment mit lokalen Produkten. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Food und Getränke.»

Joint Venture mit deutschem Fenaco-Pendant

Die Kooperation zwischen Fenaco und ZG Raiffeisen, dem deutschen Pendant zu Fenaco, ist aber nicht ganz neu. So gehört den beiden seit 2015 das Unternehmen Lahr Logistics, ein Logistikzentrum in Lahr, Deutschland.

Landi Schweiz wird laut Fenaco für das Konzept, die Beschaffung, Logistik und die Vermarktung zuständig sein. Die ZG Raiffeisen für die Standortakquisition sowie für das Personal- und Finanzwesen. Für den Betrieb vor Ort werde das Joint Venture Landwelt GmbH zuständig sein.

In Deutschland werden die Läden von Fenaco und ZG Raiffeisen «Landwelt» heissen. Bild: PD

Das Landi-Angebot habe sich im Ausland bereits bewährt: So hat Fenaco 2020 in Luxemburg das Garden Center Plus eröffnet, um das Konzept auf dem europäischen Markt zu testen. Lukas Rosshart von ZG Raiffeisen, sagt: «Die ZG Raiffeisen kann mit dem Landwelt-Konzept neue Märkte erschliessen und die strategisch wichtige Kooperation mit ihrem Schweizer Partner weiter ausbauen.»

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und für die Berichterstattung über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie Energiewirtschaft verantwortlich. Sie hat Journalismus und Kommunikation studiert und ist seit 2018 im Tagesjournalismus tätig.

