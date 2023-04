Neues Modell der Polizei – Bald gibt es in der Stadt Zürich den Blitzkasten im Güsel-Design In Regensdorf verärgert eine sehr spezielle Radarfalle die Autofahrenden. Die Stadtpolizei Zürich zieht trotzdem nach. Eine Übersicht über die «besten» Blitzer. Jigme Garne

Achtung Verwechslungsgefahr: Ein herkömmlicher Kunststoff-Abfallcontainer und die neuste Generation mobiler Blitzkästen. Foto: Getty/PD

Auf den ersten Blick erinnert er an einen schwarzen Abfallcontainer. Gleiche Farbe, ähnliche Form, mit Rollen und einem Griff, um ihn zu bewegen. Tatsächlich aber handelt es sich um einen mobilen Blitzkasten, der derzeit in der Zürcher Gemeinde Regensdorf zu finden ist. «Jez scho in Form vo Chübel» heisst es in einer Videoaufnahme, die der Instagram-Channel «szene_isch_zueri» diese Woche gepostet hat.