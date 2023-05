Kinderprogramm Herbstferien – Bald kann man sich wieder für die Catweek anmelden Die Catweek geht in ihre 21. Runde und bietet allen ein unvergessliches Erlebnis. Ab Montag, 5. Juni, können sich alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren für die diesjährige Austragung anmelden. Sonja Frei, Catweek-OK

Kinder zwischen 6 und 16 Jahren können in der zweiten Herbstferienwoche an der Catweek teilnehmen. Foto: PD

Einmal eine eigene Fernsehsendung produzieren oder den Abenteuerspielplatz entdecken? Einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens, der Rega oder von McDonalds werfen und staunen, wie es dort zu und her geht? Sein Geschick beim Bouldern, Judo oder Fechten unter Beweis stellen? All dies und noch viel mehr ermöglicht die Catweek in der zweiten Herbstferienwoche vom 16. bis 20. Oktober 2023. Ein Programm mit unzähligen spannenden Lektionen für alle Alterskategorien wartet darauf, entdeckt zu werden. Der Anmeldeschluss ist am 27. Juli.

Freiwillige Helfer gesucht

Das OK der Catweek kann es kaum erwarten, die fröhliche Catweek-Schar am 16. Oktober 2023 in der Mehrzweckhalle willkommen zu heissen. Natürlich kann eine solche Aktivitätenwoche nur dank der Hilfe und Unterstützung von unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfern durchgeführt werden. Das OK freut sich daher sehr, wenn sich möglichst viele engagierte Eltern, Grosseltern und Freunde als freiwillige Helfer für die zweite Herbstferienwoche anmelden und so eine erlebnisreiche Woche ermöglichen.

