Ausflugstipp im Advent – Bald weihnachtet es sehr in der Stadt am Rhein Der Basler Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten Europas und Johann Wanner zu seinen bekanntesten Botschaftern. Tina Bremer

Blick über den Rhein zur Basler Altstadt und zur weihnächtlich beleuchteten Mittleren Brücke. Foto: Getty

Die Fenster der Hausnummer 14 müssen besonders oft geputzt werden. Immer wieder drücken sich Kinder – und verstohlen auch der eine oder andere Erwachsene – am Glas die Nasen platt. «Wir analysieren genau, was sie betrachtet haben, und passen die Produktion dementsprechend an», erzählt Johann Wanner.

Seit 1969 führt der elegant gekleidete Herr mit den weissen Haaren sein Geschäft am Basler Spalenberg.

Früher füllten Antiquitäten die Ausstellungsräume, seit den 70er-Jahren funkeln Christbaumkugeln und Lametta in den Regalen.

Johann Wanner vor seinem Weihnachtshaus am Basler Spalenberg. Foto: Tina Brenner

Nicht nur im November und Dezember, wenn die Lichterketten in der Adväntsgass leuchten – nein, in Johann Wanners Weihnachtshaus herrscht das ganze Jahr über Festtagsstimmung. Kein anderer Einwohner hat so sehr zum Ruf Basels als Weihnachtsstadt beigetragen wie der 82-Jährige. Dafür wurde er vom Sperber-Komitee 2015 als «Ehrespalebärglemer» ausgezeichnet. Seitdem ziert eine Platte mit seinem Namen das Trottoir vor seinem Geschäft, güldene Messingschrift, graviert in Kalkstein.